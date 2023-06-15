Balotelli gizlice Türkiye'ye döndü. İstanbul'da kiminle görüştü?

Adana Demirspor'dan ayrılıp, İsviçre'nin Sion takımına giden Mario Balotelli, beklediğini bulamamıştı.

Her fırsatta Türkiye'ye dönmek istediğini belirten Mario Balotelli, gece geç saatlerde bir eğlence mekanının girişinde görüntülendi. Habertürk'teki habere göre Balotelli çıkışta gazetecileri görünce sinirlendi ve mekanı arka kapıdan terk etti.

Balotelli'nin yanında bir grup kız arkadaşı olduğu da görültü.

Balotelli'nin İstanbul'da transfer görüşmesi yapıp yapmayacağı, hangi kulüple görüşeceği de merak konusu oldu.