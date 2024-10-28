Balotelli mesaiye devam edecek! Yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti

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Balotelli mesaiye devam edecek! Yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti

Bonsersivi elinde bulunan Mario Balotelli'nin Genoa'ya transferinde son adıma gelindi. Sağlık kontrolünden geçen Balotelli'nin için Genoa'nın resmi açıklama yapması bekleniyor.

Adana Demirspor ile yollarını ayırdığı Temmuz 2024'ten bu yana boşta olan Mario Balotelli'nin Genoa'ya transferi resmiyete kavuşmak üzere.

Bu sabah Genoa'nın kulüp binasına gelen Balotelli, sağlık muayenesinin geçtikten sonra öğleden sonra bireysel antrenman yapacak.

İtalyan kulübünün, 34 yaşındaki futbolcunun transferini yakın zamanda resmen açıklaması bekleniyor.

BALOTELLI: "YAKINDA HAZIR OLACAĞIM"

Bu arada Balotelli, sağlık muayanesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve transferiyle ilgili olarak "Heyecanlıyım, gerçekten konuşmak istemiyorum, sadece başlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Golcü oyuncu, ne kadar sürede hazır olacağı sorusunu ise "Umarım yakında" sözleriyle cevapladı.

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