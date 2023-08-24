Balyoz kumpasıyla hapse atılan komutan İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Balyoz kumpasıyla 11 Şubat 2011’de tutuklanan Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı.
FETÖ’cülerin Balyoz kumpasıyla binbaşı rütbesindeyken 11 Şubat 2011’de tutuklanan Gökhan Çiloğlu, Mamak Askeri cezaevinde 3 yıl hapis yattı ardından İstanbul Özel yetkili 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanıp 16 yıl hapisle cezalandırıldı.
17-25 Aralık 2013’ten sonra Gökhan Çiloğlu hakkındaki mahkûmiyet kararı kaldırılarak beraat kararı verildi.
İSTİHBARATIN BAŞINA GETİRİLDİ
Hakkındaki beraat kararının kesinleşmesinden sonra görevine iade edilen Gökhan Çiloğlu, kısa süre sonra yarbaylığa ve ardından albaylığa terfi ettirildi.
Türkiye’nin Amerika Washington Büyükelçiliği’nde İçişleri Bakanlığı Askeri Müşavirliği görevini yürütürken iki yıl önce Tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Gökhan Çiloğlu, son kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirildi.