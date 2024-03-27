'Bana Elazığ'da Kara Murat derler' Murat Kurum canlı yayında söyledi

Yerel seçimlerin yapılmasına 4 gün kaldı. Gözlerin çevrildiği megakent İstanbul’dan çıkacak olan seçim sonuçları milyonların merak konusu olurken adayların seçime birkaç gün kala ilçe ilçe program program gezerek propaganda yapmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum’da bu kapsamda seçim çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programına katılan Murat Kurum dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BANA KARA MURAT DERLER”

Kendisinin bakanlık döneminde ne söz verdiyse tuttuğunu belirten Kurum, bu sorunun 81 ilde sorulması takdirde herkesin “Murat Kurum sözünün tuttu” cevabını vereceğini ifade etti. Bu açıklama üzerine araya giren Ahmet Hakan ise “Mesela nerede tuttunuz sözünüzü?” sorusunu yöneltti.

Kurum ise örnek vererek, “Elazığ’da Malatya’da deprem oldu 2 saatte oradaydık biz. Elazığ’ın Kara Murat’ı boşuna olmadık ” dedi.

Hakan ise Kara Murat ifadesinin ardından “Kara Murat mı derlerdi?” şeklinde soru yöneltince Kurum’da gülerek “Kara Murat diyorlar evet” dedi.

Kara Murat sözünün nedenini ise ise Elazığ-Malatya depreminde aylarca orada kalmasını, sokak sokak gezerek verdiği sözleri tutması olarak açıkladı.