Mersin'de bir kadın, “Bana koca ver Allah'ım” diye bağırarak sokakta dolaştı

Mersin’de çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Mersin Haber’in yayınladığı videoda bir kadının “Bana koca ver Allah'ım” şeklinde bağırdığı görüldü.
Söz konusu video sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Mersin’de çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Mersin Haber’in yayınladığı videoda bir kadının “Bana koca ver Allah'ım” şeklinde bağırdığı görüldü.
Söz konusu video sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
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