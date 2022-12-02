﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bandırma İnsan Kaynakları, bünyesinde Beden İşçisi olarak istihdam etmek üzere geçici 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
18-40 yaş aralığında olmak
Emekli olmamak
Bandırma ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak
Üç yıl içerisinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
En az okur-yazar seviyesinde olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı özgeçmiş (CV)
Adli Sicil Kaydı (Görüşme esnasında elden alınacak)
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