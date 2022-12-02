﻿Bandırma İnsan Kaynakları geçici 10 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Bandırma İnsan Kaynakları, bünyesinde Beden İşçisi olarak istihdam etmek üzere geçici 10 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18-40 yaş aralığında olmak

Emekli olmamak

Bandırma ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Üç yıl içerisinde herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

En az okur-yazar seviyesinde olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı özgeçmiş (CV)

Adli Sicil Kaydı (Görüşme esnasında elden alınacak)