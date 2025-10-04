Bandırma'da 3 gol, 1 kırmızı kart

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Bandırmaspor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol perdesi 14. dakikada açıldı. Bandırmaspor atağında Gani Burgaz, sağ taraftan ceza sahasına girdi. Burgaz'ın altıpasa çıkardığı topu Tangue filelere gönderdi. 1-0
Ümraniyespor 21. dakikada skoru eşitledi. gelişen Ümraniyespor atağında Benny'nin pasında Batuhan Çelik topu ağlara yolladı: 1-1
27. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Bandırmaspor oyuncusu Ndongala, Emre Kaplan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun devam ederken hakem Yusuf Adnan Kendirciler'e VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi geldi.
32. dakikada pozisyonun tekrarını izleyen hakem Kendirciler, Emre Kaplan'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.
43. dakikada Ndongala'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Tanque'nin vuruşunda Ümraniyespor kalecisi Cihan Topaloğlu gole izin vermedi.
Bandırmaspor 79. dakikada penaltı kazandı. Hikmet Çiftçi'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmadan dönen top sonrası hakem Yusuf Adnan Kendirciler izleme tavsiyesi aldı. Kendirciler, savunmada Hoti elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Tanque, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Sahadan 2-1 galip ayrılan Bandırmaspor 14 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 8 puanda kaldı.