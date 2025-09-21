Bandırma’da edebiyat şöleni: Kitap günleri başladı!

Bandırma Kitap Günleri, 20-27 Eylül tarihlerinde yedinci kez Türkiye’nin dört bir yanından yayınevlerini, yazarları, akademisyenleri ve edebiyat tutkunlarını buluşturuyor. Etkinlik süresince yazarlar, imza günleri, söyleşiler ve panellerle okurlarıyla bir araya gelecek.

Kitap stantlarının yer aldığı alan, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin büyük ilgisiyle dolup taştı. Katılımcılar, farklı türlerdeki binlerce kitabı inceleme şansı yakaladı.

Etkinliğin ilk gününde Türk edebiyatının sevilen isimleri Latife Tekin, Şükrü Erbaş ve Tuna Kiremitçi, okurlarıyla söyleşi ve imza etkinliklerinde buluştu. Meydanı dolduran kitapseverler, yazarları dinleme ve onlarla birebir sohbet etme imkânı buldu. Söyleşiler, hem düşündürücü hem de ilham verici anlar yaşattı.

Şair Şükrü Erbaş’ın dizeleriyle duygusal anlar yaşanırken, yazar Latife Tekin edebiyat serüvenini ve toplumla bağını paylaştı. Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi ise müzik ve yazarlık deneyimlerini aktardı.Prof. Dr. Aslı Ayten Kaya, Serhan Keserlioğlu, Ali Rıza Özdemir, Hüseyin Can Yücel, Sait Üçkılınç, Hande Baş ve Sevil Kar, imza etkinlikleri ve kısa sohbetlerle okurlarıyla buluştu.

Meydan, müzikle şenlendi "Custom" grubu, sahne performansıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Katılımcılar, müzik eşliğinde kitaplarını imzalatırken, etkinlik gerçek bir kültür şölenine dönüştü.Mirza, organizasyonla ilgili, "Okumak bir insanı, bir insan da dünyayı değiştirebilir. Bu inançla çıktığımız yolda, kitap ve edebiyatla dolu günlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte okuyacağız, öğreneceğiz ve aydınlık bir geleceğe yürüyeceğiz. 7. Bandırma Kitap Günleri’nin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'mız edebiyatın, sanatın ve müziğin buluşma noktası oldu.

Hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle Kitap Günleri’ne güçlü bir başlangıç yaptık. Bandırma’mız edebiyatla, sanatla ve müzikle dolu günler yaşamaya devam edecek. Kitaba, sanata ve edebiyata sahip çıkan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bandırma’da kültürel değerlerin yükselmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mirza, özellikle gençlere hitaben, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda edinilmesi gerektiğini vurguladı. Okumanın, eğitimin ve kültürel gelişimin temel taşlarından biri olduğunu, toplumsal dayanışmayı ve ortak değerleri güçlendirdiğini belirtti.