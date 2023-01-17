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Doğalgaz hattı borusuna çarptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir apartmanın doğal gaz hattı borusuna çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 18:06
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Bandırmada trafik kazası

Doğalgaz hattı borusuna çarptı
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Edinilen bilgiye göre, Bandırma Hacıyusuf Mahallesi 103 Sokak'tan yola çıkan 10 AIM 248 plakalı otomobilin sürücüsü Seyhan B., önüne aniden çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda, otomobilin hakimiyetini kaybetmesi ile apartmana çarptı. 

Kazanın etkisiyle başından yaralanan sürücüye, çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Ardından yaralı sürücü, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Emniyet güçleri, doğal gaz borusunda hasar oluştuğunu tespit edip, Doğal Gaz Acil Yardım ekiplerini çağırarak kontrol edilmesi için talepte bulundu. (İHA)

 

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