Bandırmada uyuşturucu operasyonu. Ayakkabısından uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde yapılan bir uyuşturucu operasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın ayakkabısına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. İhsaniye Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde rutin kontrollerini sürdüren Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 24 yaşındaki G.Y.'nin şüpheli hareketleri üzerine durdurdu. Yapılan aramada, G.Y.'nin ayakkabısında özel bir bölmeye saklanmış 1,35 gram metamfetamin ve 0,30 gram bonzai bulundu.

G.Y. hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, Bandırma bölgesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtti.