Bandırmaspor evinde Ümraniyespor'u rahat geçti

Bandırmaspor, kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0’lık skor ile mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
45. dakikada Ümraniyespor'un savunma yaptığı hatada araya giren Messaoudi, Cavare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paixao, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-0
68. dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Paulinho kale önünde sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0