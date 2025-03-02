Bandırmaspor evinde Ümraniyespor'u rahat geçti

Bandırmaspor, kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0’lık skor ile mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

45. dakikada Ümraniyespor'un savunma yaptığı hatada araya giren Messaoudi, Cavare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paixao, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-0

68. dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Paulinho kale önünde sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0