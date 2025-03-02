Bandırmaspor evinde Ümraniyespor'u rahat geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bandırmaspor evinde Ümraniyespor'u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti.

Bandırmaspor, kendi sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 2-0’lık skor ile mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

45. dakikada Ümraniyespor'un savunma yaptığı hatada araya giren Messaoudi, Cavare'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Paixao, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi. 1-0

68. dakikada Kerim Avcı'nın pasında topla buluşan Paulinho kale önünde sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

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