Bangladeş Rusya'dan ilk uranyum sevkiyatını aldı

Editör: Özlem Kıral

Bangladeş, ilk nükleer enerji santrali için Rusya'dan uranyum yakıt sevkiyatını aldı. Böylece Bangladeş, dünyada nükleer enerji üreten 33. ülke haline geldi.

Güney Asya ülkesi, Rus devletine ait atom şirketi Rosatom ile işbirliği içinde iki nükleer santralden ilkini inşa ediyor. 12,65 milyar dolarlık projenin yüzde 90'ı, 10 yıl ödemesiz 28 yıl içinde geri ödenebilecek bir Rus kredisiyle finanse ediliyor.

Başbakan Şeyh Hasina Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı video konferansta, Bangladeş'teki Rusya Büyükelçiliği'nin "nükleer yakıt dağıtım töreni" olarak adlandırdığını belirterek, "Bugün Bangladeş halkı için gurur ve sevinç dolu bir gün" dedi.

Hasina ile video bağlantısı aracılığıyla konuşan Putin, 2011 yılında ikili bir anlaşmayla sonuçlanan projeyi denetlediği için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) teşekkür etti.

UAEA başkanı Rafael Grossi tebriklerini sosyal medyada yayınladı.

Grossi, "Bangladeş, nükleer enerji geliştirmede yeni gelen ülkeler için, programını [IAEA'nın] rehberliği altında ilerleten bir başarı öyküsü olarak duruyor" dedi.

Başkent Dakka'nın yaklaşık 200 km (124 mil) batısında yer alan Rooppur tesisinin tamamlanması, inşaatın COVID-19 salgını kısıtlamaları nedeniyle ertelenmesi ve Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle birkaç kez revize edilmişti.