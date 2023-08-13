Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı

Bangladeş'in güneydoğusunda etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı.

KAYNAK: AA
Bangladeş'te sel felaketinde ölenlerin sayısı 57'ye çıktı

Bangladeşli yetkililer yaptığı açıklamada, 4-11 Ağustos'ta ülkenin dört büyük bölgesinde toplam 57 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Meteoroloji uzmanları, 2 gün daha yağışların devam edeceği ve nehirlerde taşkınların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bangladeş Afet Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağışlarının neden olduğu sellerden yaklaşık 1 milyon kişinin etkilendiği belirtildi.

Birçok arazi ve yüzlerce evin seller nedeniyle zarar gördüğü ancak hasar tespitinin bir haftadan uzun sürebileceği kaydedildi.

Bangladeş'te genelde haziran-eylül döneminde görülen muson yağmurları nedeniyle her yıl binlerce kişinin yaşamı olumsuz etkileniyor.

Selin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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