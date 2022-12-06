Barış Yarkadaş Ziraat Bankası skandalındaki haber kaynağını açıkladı. Banka genel müdürü peşine düşmüştü

Türkiye bir süredir Ziraat Bankası’nın çalışanlara dağıtmak üzere aldığı 300 milyon lira tutarındaki saatleri konuşuyor. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Ziraat Bankası’nın 31 bin liralık “Longines” marka 15 bin saat aldığını ortaya çıkarmıştı.



ÖNEMLİ BİLGİLERİ AKTARDI

Yarkadaş, Ziraat Bankası’nın kuruluşunun 159'uncu yıl dönümü dolayısıyla bankada 10 yıl ve üzerinde hizmet vermiş olan personeline saat dağıttığını köşesine taşımıştı. tv100’de “Taksim Meydanı” programına konuk olan Yarkadaş, tanesi 31 bin TL olan “Duyunca ben de inanamadım: 300 milyon TL’lik hediye mi olur!” ses getiren köşe yazısına ilişkin önemli detayları aktardı.



“SAAT 31 BİN 850 TL”

Yarkadaş, “Ziraat Bankası’nda üst düzey bir görevliyle konuştum 'Alpaslan Bey haber kaynağının peşine düştü' diye. Haber kaynağım emekli bir öğretmen ‘Kızım Ziraat Bankası’nda çalışıyor, dün gece saat getirmişler’ dedi, saat 31 bin 850 TL.” dedi.







“31 BİN TL’LİK SAAT VERMEK YERİNE BUNU ÇALIŞANLARA İKRAMİYE VEREBİLİRDİNİZ”

Yarkadaş, Ziraat Bankası’nın 10 yıl ve üstünde hizmet vermiş etiket fiyatı 31 bin TL olan İsviçre yapımı hediye saatin yüzlerce ilanını gördüğünü ifade etti.

Yaşananların ardından emekli Ziraat Bankası müdürlerini aradığını belirten Yarkadaş, “3 emekli Ziraat Bankası müdürü de aynı bilgiyi verdi. 15 bin saat hediye edilmiş, Ziraat Bankası’nın kasasından 300 milyon TL para ödenmiş. 31 bin TL’lik saat vermek yerine bunu çalışanlara ikramiye verebilirdiniz.” ifadelerini kullandı.







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