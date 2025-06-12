Banka hesabında parası olanlar dikkat: Yarın başvurmayanın tüm parası silinecek

Türkiye’de 2015’ten beri işlem görmeyen banka hesapları için kritik bir süreç başlıyor. 10 yıl boyunca para giriş-çıkışı olmayan mevduatlar, yarından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılacak. Bankalar, müşterilerini mağduriyet yaşamamaları için uyardı: En geç yarın saat 17.00’ye kadar kimlik belgeleriyle en yakın şubeye başvurulmalı.

RİSK ALTINDAKİ HESAPLAR

Mevzuat gereği, 10 yıl boyunca herhangi bir hareket (para yatırma, çekme, transfer) olmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar “zamanaşımı” kapsamına giriyor. Bu hesaplar, sahipleri tarafından talep edilmezse TMSF’ye devrediliyor. Geçen yıl bu yolla 507 milyon lira TMSF hesaplarına aktarılmıştı.

NASIL KONTROL EDECEKSİNİZ?

Bankalar, müşterilerine SMS ve e-posta yoluyla uyarı gönderiyor. TMSF’nin internet sitesinde yer alan sorgulama ekranında ad ve soyad ile unutulan bakiyeler öğrenilebiliyor. Müşteriler, bu platform üzerinden hangi bankada ne kadar paralarının kaldığını kolayca kontrol edebilir.

Listede adı olanlar, kimlik belgeleriyle banka şubelerine giderek hesaplarını aktif hale getirebilir. Online bankacılık veya çağrı merkezi üzerinden işlem yapılamıyor. Şubeye gitmek zorunlu.

SÜRE YARIN SAAT 17.00'DA BİTİYOR

Bankacılık Kanunu’na göre, hareketsiz hesaplar her yıl düzenli olarak zamanaşımına uğruyor. TMSF’ye aktarılan paralar, sahipleri tarafından geri talep edilebiliyor, ancak bu süreç ek bürokratik işlemler gerektiriyor.

Uzmanlar, vatandaşların unutulmuş hesaplarını kontrol etmesini ve mağduriyet yaşamamak için hemen harekete geçmesini öneriyor. Yarın 17.00’den sonra devredilen paralar için geri alma süreci daha karmaşık hale gelebilir.