Banka müdürüne mermili tehditte flaş gelişme

Kaynak: DHA
Banka müdürüne mermili tehditte flaş gelişme
Antalya’da bir özel bankanın müdürüne ait aracın ön camına, 115 bin euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği içerikli bir not kağıdı ve içerisinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bulunan bir zarf bırakan 3 şüpheli yakalandı.

Adı açıklanmayan bir özel banka şubesinin müdürü, otomobilinin üzerine tehdit mesajı ve zarf içinde 3 adet uzun namlulu silah mermisi bırakıldığı için polise şikayette bulundu. Not kağıdında, 115 bin euro verilmediği takdirde kendisinin ve ailesinin öldürüleceği belirtiliyordu.

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Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayı araştırdı. Zarfı araca bıraktığı anlaşılan bisikletli, yüzünde kar maskesi ve başında motosiklet kaskı bulunan C.E.T. olarak tespit edildi. Ayrıca, şüpheliyi H.M.S. ve T.K.'nin azmettirdiği belirlendi.

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Yakalanan 3 şüpheli, yağma suçuna teşebbüsten adliyeye sevk edildi.

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