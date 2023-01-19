19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müşterilerinin 9 milyonunu borsaya yatıran müdürün kimleri soyduğu ortaya çıktı

Müşterilerinin 9 milyonunu borsaya yatıran müdürün kimleri soyduğu ortaya çıktı

Türkiye bu bankacı kadını konuşuyor. Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü kadının kimleri soyduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:00
Takip Et

Banka müdürünün yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Müşterilerinin 9 milyonunu borsaya yatıran müdürün kimleri soyduğu ortaya çıktı
+
Aa
-

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla tutuklanan A.P.Ü'ye yönelik soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı.

MÜŞTERİSİ ELE VERDİ

Şüphelinin, bir müşterinin kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine bankada inceleme başlatıldığı, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşteri saptayıp, hesaplardan paraları önce farklı 4-5 kişi üzerine, daha sonra ise kendi hesaplarına aktardığı belirlendi.

Tespit edilen zimmetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Polis ekipleri, A.P.Ü'nün Afyonkarahisar yakınlarında kullandığı otomobille tek taraflı kaza yaptığı ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirledi. Söz konusu kente giden ekipler şüpheliyi gözaltına alarak Eskişehir'e getirdi. Zanlının hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına almış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklanmıştı.(AA)
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

YORUM
19.01.2023 17:14
Torpille işe alımın sonucu. Yıllardır bankada yaşananlar. Ankara'da dayın varsa üstü örtülür.  
 
misafir.
19.01.2023 16:23
ne yapsın insanlarda artık çalma hastalığı baş gösterdi.  
 
Ahmet Yorumcu
19.01.2023 16:13
Borsada manipülasyon yapanlar oluyor Birçok insan da buna kanıyor Yazık Sadece bu bankacı değil Manipülasyon olup olmadığı da araştırılmalı  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
1
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Sedat Peker gece yarısı bir twit paylaştı. 6 dakika tutup sildi. İşte o twit
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
2
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
3
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
4
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿İlber Ortaylı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
5
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
7
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Kocaeli Kandıra SYDV geçici 1 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Şırnak Merkez SYDV 7 işçi alacak
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Beşiktaş'ın eski yıldızı Newcastle'da kaldı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
﻿Kaldırıma çarpan otomobil takla attı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.