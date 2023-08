Banka yöneticisi gazeteciyi otelden attırdı. Vahap Munyar banka müdürünün ismini açıkladı

Ekonomi yazarı Vahap Munyar, son köşe yazısında Four Seasons Hotel'de yaşanan bir olayı ele aldı. Munyar, gazeteci Ruhi Sanyer'in JP Morgan Genel Müdürü ve Müdürler Kurulu Üyesi Mustafa Bağrıaçık tarafından toplantının yapıldığı otelin dışına çıkarıldığı olayı köşesinde kaleme aldı.

Munyar, Bağrıaçık'ın Ruhi Sanyer'i görür görmez sinirli bir tutumla "Kimsin, burada ne yapıyorsun? Götürün bunu…" şeklinde tepki gösterdiğini yazdı. Sanyer'in basın kartını çıkararak kendini ifade etmesine rağmen, güvenlik görevlilerinin onu otelin bahçesinden ana yola kadar çıkarttığını belirtti.

(JP Morgan Genel Müdürü Mustafa Bağrıaçık)

Vahap Munyar'ın "Bir banka yöneticisi vatandaşı otelden attırma gücünü nereden alıyor?" başlıklı yazısı şöyle:

Geçen hafta 10 Haber internet gazetesi Ekonomi Müdürü Ruhi Sanyer’in başına gelenleri Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Recep Erçin’den dinleyince 39 yıl önceki kapalı toplantı anımı hatırladım. 68 yaşındaki meslektaşım Ruhi Sanyer, geçen Cuma günü JP Morgan’ın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 50 yabancı yatırımcıyla buluşmasının gerçekleştiği Four Seasons Hotel İstanbul at The Bosphorus’a gitti. Toplantının gerçekleşeceği salonun önünde beklemeye başladı.

JP Morgan Genel Müdürü ve Müdürler Kurulu Üyesi Mustafa Bağrıaçık, Ruhi Sanyer’i görünce sinirli şekilde ve yüksek sesle sordu:

-Kimsin, burada ne yapıyorsun?

Sanyer sert soruya şu karşılığı verdi:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bakan Bey ile görüşeceğim.

Mustafa Bağrıaçık, güvenlik görevlilerine döndü:

- Götürün bunu…

Resmiler dahil, 4 güvenlik görevlisi Ruhi’yi salonun önünden koridora doğru götürürken basın kartını çıkardı:

- Ben gazeteciyim.

Güvenlik görevlileri, Ruhi’nin gazeteci olduğunu öğrenmelerine rağmen otelin bahçesi, derken ana yola, Çırağan Caddesi’ne kadar çıkardılar.

Ruhi, bunun üzerine caddede beklemeye koyuldu. Güvenlik görevlileri arada kontrol edip sordu:

- Dayı ne duruyorsun hâlâ? Otelde kesinlikle resim çektirmeyiz…

Ruhi Sanyer’le konuştum, şu noktanın altını çizdi:

- Toplantının yapıldığı salona girmeye teşebbüs etmedim. Herkesin geçtiği koridorda bekliyordum.

39 yıl önce, daha 6 yıllık gazeteci iken Başbakan Turgut Özal’ın iş insanları ile buluştuğu salonda kapılar kapatıldıktan sonra çaktırmadan biraz kalmama rağmen, güvenlik görevlileri gayet saygılı tavırla beni dışarı çıkarmıştı.

Bugün ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın katıldığı toplantıya ev sahipliği yapan bir yabancı bankanın Türk yöneticisi, bambaşka bir tavır sergiliyor:

- Götürün bunu…

Bir banka yöneticisi, vatandaşı sadece toplantı salonunu kiraladığı otelin dışına, caddeye çıkarttırma gücünü nereden alıyor?