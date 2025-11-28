Bankacılık devi BBVA Research, Türkiye ekonomisine ilişkin hazırladığı raporda Merkez Bankası'nın para politikalarına dikkat çekerek sene sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etti.

Hazırlanan raporda Türkiye için Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüme tahminleri önceki tahminlere paralel şekilde 2025 için yüzde 3,7, 2026 için yüzde 4 olarak korundu.

Türkiye’de nispeten sıkı bir politika karışımı bekleyen BBVA raporunda "Riskler sürecin uzaması ve enflasyon beklentilerindeki sınırlı kazanımlar nedeniyle daha kalıcı bir enflasyon eğilimine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

BBVA yayımladığı raporda Türkiye'nin para politikalarına vurgu yaparak, "Para politikası açısından Merkez Bankası’nın faiz indirimine eğilimli olduğu, makro ihtiyati önlemlere ağırlık vereceği ve enflasyon hedeflerini yakalama konusunda risklerin sürdüğü belirtiliyor. Bu yılki olumsuz mali teşvik yaklaşık 1 puan GSYH etkisiyle 2026’da nötr hale gelecek; vergi ve idari fiyat düzenlemeleri sınırlı destek sağlayabilir" tahmininde bulundu.

BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Raporda, enflasyon ve dolar/TL tahminini de revize eden BBVA, "Ağustos ayından bu yana artan enflasyon eğilimi nedeniyle yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 32 olarak güncellenirken, 2026 yılı tahmini yüzde 25’e revize edildi (Önceki yüzde 23). Kısa vadede enflasyonist baskının azaltılması için daha güçlü bir TL ve yüksek faiz oranları gerektiği vurgulanıyor. Dolar/TL kuru 2025 sonunda 43, 2026 sonunda ise 52 olarak öngörülüyor" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın politikalarının ekonomideki etkisine de değinen BBVA, "Küresel finansal dalgalanma, Trump politikalarının Avrupa üzerindeki etkisi, iç belirsizlikler ve beklenenden daha kalıcı enflasyon eğilimi, kısa vadeli riskler arasında yer alıyor" dedi.