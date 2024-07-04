Bankacılık sektörü net karı arttı

BDDK'nin Mayıs 2024 dönemine yönelik "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 3 trilyon 423 milyar 678 milyon lira artışla 26 trilyon 973 milyar 910 milyon lirayı aştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna kıyasla 13 trilyon 522 milyar 282 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 420 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,52 düzeyinde oldu..

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna oranla yüzde 7,2 artışla 15 trilyon 920 milyar 832 milyon lira olarak gerçekleşti.