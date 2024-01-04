Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı. Tüketici kredileri 1,5 trilyona dayandı

BDDK verilerine göre Bankacılık sektörünün kredi hacmi 2023 yılının son haftasında 105 milyar 738 milyon lira artış göstererek, 11 trilyon 497 milyon liraya dayandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımlandığı haftalık bültende bankacılık sisteminin kredi rakamları açıklandı. BDDK bültenine göre geçen yılın son haftasında kredi hacminde 105 Milyar 738 milyon liralık artış kaydedildi. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise aynı haftada 14 Trilyon 673 Milyar 996 Milyon liraya yükseldi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1,5 TRİLYON LİRAYA DAYANDI

Tüketici Kredileri, 2023 yılının son haftasında 16 Milyar 722 milyon lira artış gösterdi. Bu arutışla birlikte toplam tüketici kredisi rakama 1 Trilyon 497 Milyon lira sınırına dayandı.

Bu kredilerin, 438 milyar lirası konut, 93 milyar lirası taşıt 966 milyar lirası ise tüketici kredisi olarak kayıtlara geçti.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise aynı dönemde 1 trilyon 99 milyar 778 milyon liraya yükseldi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 artışla 1 trilyon 99 milyar 778 milyon liraya yükseldi.