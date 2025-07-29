Bankada parası ve yatırımı olanları ilgilendiriyor! Her an tüm dengeler değişebilir

Son açıklanan stopaj oranlarındaki yükselişle birlikte mevduatta faizlerin de gerilemenin yaşanması, mevduata olan talebi düşüreceğe benziyor.

Yıllık bazda bakıldığında yüzde 43 seviyelerinde oluşan mevduat faizi bileşik faiz olarak hesaplandığında yüzde 53 seviyelerine yükseliyor.

STOPAJLAR İÇİN SON 2 GÜN

Resmi Gazete'de yayımlanan son stopaj kararı 9 Temmuz 2025 olarak görülüyor.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı.

Kararla, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.

9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak stopaj kesintisi oranları yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılmıştı.

Stopaj oranları için son karardan bir önceki karar olan ve 1 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan karara göre oranlar 31 Temmuz 2025 tarihinde yeniden güncellenebilir.

Bu nedenle mevduat ve fon tarafında stopaj oranlarının değişip değişmeyeceği 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanacak Resmi Gazete kararıyla belli olacak.