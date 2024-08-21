Bankadan dönen adam silahlı soyguncuların saldırısına uğradı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bankadan dönen adam silahlı soyguncuların saldırısına uğradı

Teksas’ta bankadan para çektikten sonra evine dönen bir adam, 3 silahlı soyguncu ile karşı karşıya kaldı.

Teksas’ta yaşanan olayda, bankadan para çektikten sonra evine dönen adam, hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadı. Aracını park eden adam, bir anda 3 silahlı soyguncunun hedefi oldu. Soyguncular, adamın aracına yaklaşarak silahın kabzası ile camı kırmaya çalıştı. O anlarda büyük bir gerilim yaşanırken, adam soyguncuların camı kırmak için uğraştığı sırada bir anlık cesaretle olay yerinden hızla uzaklaştı. Adamın kaçarak kendini kurtarması soyguncuların planlarını bozarken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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