Bankadan dönen adam silahlı soyguncuların saldırısına uğradı

Teksas’ta yaşanan olayda, bankadan para çektikten sonra evine dönen adam, hayatının en korkutucu anlarından birini yaşadı. Aracını park eden adam, bir anda 3 silahlı soyguncunun hedefi oldu. Soyguncular, adamın aracına yaklaşarak silahın kabzası ile camı kırmaya çalıştı. O anlarda büyük bir gerilim yaşanırken, adam soyguncuların camı kırmak için uğraştığı sırada bir anlık cesaretle olay yerinden hızla uzaklaştı. Adamın kaçarak kendini kurtarması soyguncuların planlarını bozarken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.
21 Ağustos 2024 Çarşamba