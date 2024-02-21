Bankalar harekete geçti: Maaştan bile fazla. Şartlar belli oldu

Bankalar emekli maaşlarına yapılan zammın ardında, promosyan miktarlarını yükseltmeye başladı. Ancak Kamu bankalarıyla özel bankalar arasında makas açıldıkça açılıyor. Devlet bankaları promosyonlarda iki yıldır hiçbir değişikliğe gitmiyor. Bazı bankalar, nakit promosyonun yanında yapılacak ek işlemlerle birlikte toplam rakamı 15 bin liraya kadar yükseldi..

Emekli maaşlarına önce 37,65 enflasyon farkı ödeneceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yüzde 5 zam verdi. Ancak tepkiler dinmeyince emeklilere memurlara yapılan zam oranına yüzde 49.25 çıkarıldı.

Bankalar bu gelişmenin ardından emekli promosyonların güncellemeye başladı. Ancak Devletin bankalarıyla özel bankalar arasında nakit promosyonda makas açıldı. Kamu ve özel bankalar arasındaki fark 10.500 liraya yükseldi.

İşte Devlet ve özel bankaların promosyon ödemeleri

YAPI KREDİ

Aylık gelir 3.499 TL ise 4500 TL promosyon

Aylık gelir 3500-7499 arasında ise 5.250 TL promosyon

7500-9.999 arasına 6.750 TL promosyon

QNB FİNANSBANK

8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon

CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL

Toplam:9.200 TL

DENİZBANK

5.000 TL’ye varan nakit promosyon

FİBA BANK

10 Bin TL maaş alana 7,500 TL promosyon

ŞEKERBANK

0-3.499 TL aralığında ise 3.000-TL;

3.500-7.499 aralığında ise 3.500-TL;

7.500-9.999 aralığında ise 4.500-TL;

10.000 TL üzerine 5.000 TL promosyon

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası iki yıldır promosyon kampanyasını değiştirmiyor. İşte Ziraat Bankası'nın verdiği promosyon rakamları.

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL

KUVEYT TÜRK

8.000 TL Promosyon ödeniyor

ALBARAKA

29 Şubat tarihine kadar emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterileri 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı veriyor. Otomatik fatura ödeme talimatı veren 500 TL ek promosyon kazanacak. Her yeni müşteri getirene 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verileceği açıklandı.

İŞ BANKASI

7.500 TL'ye varan nakit promasyon veriyor.

AKBANK

Akbank'ın emekli promosyonunda en yüksek rakam 12 bin 500 lira. Bunun yanında otomatik fatura talimatına ek chip para veriliyor

ING BANK

ING Bank otomatik fatura talimatıyla birlikte toplamda 15 bin TL'ye varan nakit promosyan veriyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans 15.000 TL’ye varan emekli promosyon vereceğini açıkladı ama bunun da şatları var. İki adet otomatik fatura talimatı, Yedek hesap başvurusu yapmak bunun yanında 10 emekli getirirseniz 2.500 TL

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada 8 bin 500 tl kampanyası vatandaşlara duyuruldu.Bunun 7.500 Lirası nakit promosyon. Eğer kredi kartı ile 500 alışveriş yaparsanız 1.000 TL bonus kazanıyorsunuz. O zaman toplamda 8 bin 500 TL promosyon kazanıyorsunuz.