Bankalara çok konuşulacak kredi teklifi. O uygulamadan 'vazgeçin' çağrısı

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten bankalara kredi çıkışı... Kısa vadeli ticari kredilerde bankaların, masraf maliyetlerini yüzde 60’a kadar çıkardığını belirtti ve bu uygulamandan vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bankalara çok konuşulacak kredi teklifi. O uygulamadan 'vazgeçin' çağrısı

İTO Başkanı'ndan Bankalara kredi çıkışı...Kredilerden masraf maliyetlerinden şikayetçi olduklarını belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç bu uygulamadan vazgeçin çağrısı yaptı.

Ekonomi Gazetesi'nden Merve Yiğitcan'ın haberine göre uzun vadeli kredilerin firmaların müzmin sorunu olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Türkiye’de ekonomik veriler makul bir noktaya gelirse o zaman bizim firmalarımız Türk bankacılık sistemini pas geçecek, yurtdışında daha uzun vadeli daha makul maliyetli krediler alacaklar” diye konuştu.

AVDAGİÇ BANKALARIN YENİ MASRAF KALEMLERİ ÖNE SÜRDÜKLERİNİ İDDİA ETTİ

Bugüne kadar krediye erişim noktasında güçlük çeken işletmelerin bir kısmının şu anda krediye ulaşmakla beraber yüksek maliyetinden dolayı krediyi kullanamadıklarının altını çizen Avdagiç, yanı sıra bankaların da kredi faizi dışından doğrudan ve dolaylı olarak ekledikleri maliyetler olduğunu söyledi. “Bugüne kadar pek duymadığımız maliyetler öne sürülüyor” diyen Avdagiç, “Mesela banka, firmanın kredibilitesini belirlemek için de bir bedel çıkarıyor. Çok uzun süredir müşterisi olanlara bile yeni birtakım ‘kalemler icat ediyorlar. Bunlar da manşet faizin üzerinde bir maliyetle müşteriye yansıyor. Ticari kredilerin maliyetinin bu şekilde yüzde 60’a kadar çıktığı yerler var” dedi.

ANİ MALİYET ARTIŞLARINA DİKKAT

Şu anda İTO olarak, kredi maliyetlerini dolaylı olarak artırmakta olan bu unsurların bertaraf edilmesi için birtakım girişimlerde bulunduklarını söyleyen Avdagiç, “En azından bu şekilde görece yüksek olan kredi maliyetlerinin daha da yükselmesinin önlenmesi konusunda gayret gösteriyoruz. TOBB Başkanı çok ciddi şekilde bu sürecin içinde. Yönetilebilir oranlarda krediye erişebilme konusunda çalışmalarını devam ettiriyorlar” diye konuştu. Avdagiç, yeni yıla girerken ‘enflasyonda yavaş yavaş düşme eğiliminin de’ kamuoyu tarafından satın alınmasının hem enflasyonun yönetilmesini kolaylaştıracağını hem de orta-uzun vadeli kredilerin maliyetlerini daha aşağıya çekeceğini kaydetti. Ancak Avdagiç, burada iş dünyası açısından en önemli konunun 1 Ocak’ta gelecek ani maliyet artışlarını yönetmek olduğuna işaret etti.

FİYATLAMADA YAŞANAN ZORLUKLAR

Kurların uzun süredir yatay seyrettiğini, bunun da ihracatçıyı en çok zorlayan unsurlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Avdagiç, şöyle devam etti:

“Son 3 ayda enflasyon yüzde 25 artarken, kurlar yatay seyretti. İhracatçı sadece Uzakdoğulu değil artık Avrupalı rakipleri karşısında da fiyatlama konusunda çok ciddi zorlanmaya başladı. Bugüne kadar sadece tekstil ve hazır giyimde bunu konuşurken, artık otomotiv yan sanayi, kimya ve demir-çelikte de benzer sıkıntılar var. Dolayısıyla Türkiye’nin ana ihracat kalemlerinde fiyat tutturamama baskısı içerisindeyiz”

Bu noktada kurun hızlı çıkmasını değil, ancak enflasyon oranlarına bağlı olarak makul derecede yavaş artışlarla yürümesinin önemine dikkat çeken Avdagiç, bunun aynı zamanda kişilerin ‘emniyet marjı’ ile fiyatlama yapmasının da önüne geçeceğini ifade etti.

ekip112.jpg

İlgili Haberler
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor
Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesi bugün tartışmalarla birlikte Meclis'e geliyor
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesi bugün tartışmalarla birlikte Meclis'e geliyor
Hamas ABD silahlarını nereden buldu. Harekete geçildi
Melih Gökçek sosyal medyada yine tutturamadı. "Bombalandı" dediği kilisenin zarar görmediği açıklandı. Kilise Melih Gökçek'i yalanladı
Emniyet uyardı bu linklere sakın tıklamayın! Başınız belaya girebilir
El Kassam Tugayları, İsrail'in Ashkelon kentine sızdı. İsrail askerleri ile sokak çatışmaları yaşanıyor
Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti Gündem
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti
Mülakata girenlere dini sorular. Seçimlerde kaldırılacağı söylenen mülakata giren vatandaş yaşadıklarını anlattı Gündem
Mülakata girenlere dini sorular. Seçimlerde kaldırılacağı söylenen mülakata giren vatandaş yaşadıklarını anlattı
Mübarek otu ishale iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Mübarek otu ishale iyi geliyor
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak Gündem
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombaladı Dünya
İsrail uçakları, Refah Sınır Kapısı’nı bombaladı
Dilan Polat’a MASAK kıskacı: “100 milyonlarca liralık şaibeli işlem” Gündem
Dilan Polat’a MASAK kıskacı: “100 milyonlarca liralık şaibeli işlem”
Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor Ekonomi
Küresel piyasalarda pozitif seyir sürüyor