Bankamatiğe giden para çekemeden geri döndü. Vatandaş barut fıçısına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bankamatiğe giden para çekemeden geri döndü. Vatandaş barut fıçısına döndü

İstanbul'da bugün bankamatiklerden para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamadan elleri boş döndü. Bu duruma isyan eden vatandaşlar barut fıçısına döndü. Para çekilememesinin nedeni küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntından kaynaklandı.

Küresel çapta yaşanan yazılım sıkıntısı dünya genelinde bir çok sektörü etkiledi. İstanbul'da ATM'lere para çekmeye giden vatandaşlar işlem yapamayınca başka noktalardaki cihazları denedi. Ancak işlemlerini yinede gerçekleştiremeyince şaşkına dönen vatandaşlar oradan ayrıldı.

ATM’den işlemini gerçekleştiremeyen Mustafa Keyif, “İşlemimi gerçekleştiremedim. ‘Şu anda bu bankamatik müsait değil. En yakın başka bir bankamatiğe gidin’ diyor. Denizbank’ı denedim olmadı. Arkamdakini deneyeceğim. Her halde bu işi yapanlar gereken önlemleri almıştır” dedi.

İşlemini gerçekleştiremeyen kadın, “Para çekemedim. Hatta 4 bankayı da denedim ama olmadı. İlk burada denedim nedense olmadı. Hesabıma para var mı diye bakacaktım. Bankanızla görüşün ya da bankanıza gidin diyor" ifadelerini kullandı.

Nilay Cirit isimli vatandaş ise, "Sabah çocuğun doktoruna gidip para ödemem gerekiyor. Önce bir iki noktada para çekmeyi denedim. Kendi bankamda veya kart da bir problem olduğunu düşündüm. Yanımdakiler de para çekmeyince genel problem olduğunu anladık. Hastaneye para ödeyemedik" diye konuştu.

b4.jpg

b3.jpg

b2.jpg

b1.jpg

Son Haberler
Erdek'te 12 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü Yerel Haberler
Erdek'te 12 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü
Ünlü milyarder 15 kat zam yaptı. Akaryakıt kralı tepki çekti Spor
Ünlü milyarder 15 kat zam yaptı. Akaryakıt kralı tepki çekti
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı Gündem
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı
Ordu’da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Ordu’da uyuşturucu operasyonu
Olimpiyatta deprem Spor
Olimpiyatta deprem
Soylu’ya yakın isme üst düzey görev. Görevden alınmıştı Gündem
Soylu’ya yakın isme üst düzey görev. Görevden alınmıştı
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan Spor
Formula 1'de sıradaki durak Macaristan