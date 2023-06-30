Bankanın tepesindeki genç kadının şüpheli ölümü

Rusya'da faaliyet gösteren Locko-Bank başkan yardımcısı Kristina Baikova, şüpheli bir şekilde 11. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Böylece 28 yaşındaki Kristina Baikova Rusya'daki şüpheli ölümler kervanına katılmış oldu.

Bankanın tepesindeki genç kadının şüpheli ölümü

Rusya'da şüpheli ölümler listesine bir kişi daha eklendi. Rus Locko-Bank'ın 34 yaşındaki genel Müdür Yardımcısı Kristina Baikova, başkent Moskova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi

Rus magazin dergisi Life'da yer alan habere göre, Rusya'da yaşanan son gizemli kayıpta Baikova, 11. katta bulunan evinin penceresinden düşerek öldü.

34 yaşındaki başkan yardımcısının ölümü sırasında aynı evde bulunan tanıdığı, Baikova'nın saat 03.00 civarında "yanlışlıkla pencereden düştüğünü" öne sürdü.

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Andrei’yi evine davet ettikten bir süre sonra bu olayın yaşandığı belirtilirken Rus polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Geçen yılın Şubat ayında başlayan savaşın ardından hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde görevli birçok savaş karşıtı muhalif isim şüpheli bir şekilde ölmüştü.

Mayıs ayında Rusya Bilim Bakanı Yardımcısı Pyotr Kucherenko, Küba’dan Moskova’ya giderken rahatsızlanmış ve yaşamını kaybetmişti. Kucherenko, savaş karşıtı açıklamalarıyla biliniyordu.

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Nisan ayında enerji alanında üst düzey bir isim olan Igor Shkurko, rüşvet aldığı gerekçesiyle tutulduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti. Rus petrol şirketlerinin yöneticisi Viatcheslav Rovneiko da evinde baygın bulunmuş fakat bir süre sonra yaşamını yitirmişti.

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ŞÜPHELİ ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR ÇOĞU PENCEREDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Şubat ayında ise Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli 58 yaşındaki Marina Yankina da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. Yankina yaklaşık 48 metre yükseklikteki bir gökdelenden düşmüştü.

Putin’in görevden aldığı Tümgeneral Vladimir Makarov da kısa bir süre önce ölü bulunmuştu. Makarov’un intihar etmiş olabileceği belirtilmişti. 26 Aralık’ta da Rusya parlamentosunun en zengin isimlerinden biri olan ve Putin karşıtlığıyla tanınan Pavel Antonov da Hindistan’da kaldığı otelin penceresinden düşmüştü.

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