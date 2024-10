Barack Obama'nın kızı, soyadını sildi

Malia Obama, en son kısa filmi "The Heart" için soyadını kullanmadı. Eski başkan Barack Obama, kızının Emmy ödüllü Donald Glover ile birlikte çalıştığı projede bu tercihinin nedenini açıkladı. Malia'nın, film festivallerine gönderdiği bu kısa filmde soyadını kullanmaması, onun bağımsız bir sanatçı olarak kariyerine yönelik kararlılığını gösteriyor.

Barack Obama, Ryan Clark ile yaptığı bir podcast görüşmesinde, Malia'nın projesini nasıl gerçekleştirdiğini anlattı. Malia'nın, "İlk izleyişte benim kim olduğumu bilmeden izlemelerini istiyorum," dediğini aktaran Obama, Malia'nın bu isteğinin arkasında yatan duygusal nedenlere dikkat çekti. Malia, bu filmdeki kredisini Malia Ann olarak belirtti; "Ann," Malia'nın ikinci adı. "The Heart" filminde, TV on the Radio grubunun solisti Tunde Adebimpe, LaTonya Borsay ve John Weigand gibi isimler yer alıyor. Film, bir anne ve oğlu arasındaki karmaşık ilişkiyi, beklenmedik bir isteğin ve trajik bir kaybın ışığında ele alıyor.

Eski başkan, Malia'nın gizliliğine nasıl özen gösterdiğini ve çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamanın zorluğunu vurguladı. “Onlara yardım etme konusunda elimizden geleni yapmalıyız. Bu konularda çok hassaslar. Malia, sinema yapıyor ve ilk filmi Sundance gibi önemli festivallere katıldı, ama 'Obama' ismini kullanmadı,” diye ekledi.

Obama, Malia'nın kısa filmine olan yaklaşımını ve bunun basın üzerindeki etkisini de ele aldı. Beyaz Saray'da yaşadıkları dönemde, basınla bir anlaşma yaparak çocuklarının özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. "Onlar bu durumu seçmedi, değil mi? Bırakın büyüsünler," diyerek, basının çocuklarına karşı duyduğu saygıyı öne çıkardı. Zamanla, Malia ve Sasha'nın büyüdükçe karşılaştıkları bazı paparazzi sorunlarının onları rahatsız ettiğini de sözlerine ekledi.

Malia, Harvard Üniversitesi'nden 2021 yılında mezun oldu ve HBO'nun "Girls" dizisinin yazım ekibinde yer aldıktan sonra, Glover'in Amazon dizisi "Swarm"da yazarlık yapmaya başladı. Donald Glover, Malia'nın projesi hakkında yaptığı açıklamalarda, onun yeteneklerine ve bağımsızlığına vurgu yaptı. Glover, Malia'nın yaratıcı sürecine katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Malia Obama'nın bu bağımsızlık arzusu ve soyadını kullanmaması, genç sanatçılar için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Babası Barack Obama’nın desteğiyle kendi kimliğini bulma yolculuğuna devam ederken, sinema kariyerinde önemli adımlar atmaya da devam ediyor.