Baraj ve göletlerde suya girmek yasaklandı

Kaynak: İHA
Baraj ve göletlerde suya girmek yasaklandı

Gümüşhane Valiliği, yaz aylarında serinlemek amacıyla baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı veya taşkından korunma tesislerinde ve akarsularda suya girmeyi yasakladı.

Valilik tarafından yayımlanan genelge ile ilin tamamında, bu tesislerde olası boğulma vakalarını ve can kayıplarını önlemek amacıyla çeşitli güvenlik tedbirleri alındı.

Genelgeye göre, il sınırları içerisinde yer alan tüm baraj, gölet, regülatör, sulama kanalı, drenaj kanalı ve akarsularda boğulma olaylarını önlemek için suya girmek yasaklandı. Suya giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezası uygulanacak ve sudan çıkarılarak uzaklaştırılacak. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve yerel yönetimler, özellikle 15 yaşından küçük çocukların bu tesislerde suya girmelerini önlemek amacıyla kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar yapacak.

İdari yaptırım cezaları, kolluk kuvvetleri, belediye zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanacak. Bu karara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca idari işlem yapılacak.

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