Barajın patlamasından sonra Rus askerleri böyle kaçıyor

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Rus birliklerinin Herson bölgesindeki ilk savunma hattını barajın patlatılmasının ardından yaya olarak terk ettiğini duyurdu.

Barajın patlamasından sonra Rus askerleri böyle kaçıyor

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatılmasının ardından bölgeden son durumu aktardı.

Khalilova Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rus birlikleri, Herson bölgesindeki ilk savunma hattını barajın patlatılmasının ardından yaya olarak terk ediyor" notu ile Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatıldı.

Daha önce de saldırılara uğradığı iddia edilen barajın bu kez havaya uçtuğu önce Ukrayna tarafından duyuruldu, peşinden Ruslar da söz konusu bilgiyi doğruladı.

Barajın patlamasıyla bölge sular altında kaldı, Ukraynalı yetkililer Dnipro Nehri'nin kıyısındaki Herson'da tahliyenin başladığını belirtiyor. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor.

İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçisi Dame Melinda Simmons, barajdaki yıkımı gösteren bir video görüntüsünü sosyal medya hesabından retweet etti.

Devasa barajın bulunduğu bölge, Ruslar tarafından kontrol ediliyordu. Rus haber ajansı TASS, beklendiği gibi barajın Ukrayna saldırısına uğradığını bildirdi.

Sovyetler Birliği döneminde Dnipro Nehri üstünde inşa edilen Kakhovka Barajı, 30 metre yüksekliğinde ve 3,2 kilometre uzaklığında. Barajda 1956 yılından bu yana elektrik üretilirken, Dnipro Nehri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Ukrayna toprağı Kırım Yarımadası'nın su kaynağı.

İlgili Haberler
Ukrayna’yı durdurmak için barajı hava uçurmuşlar. Rus zalimliği balıkları yok etti
Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak Ekonomi
Reuters, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını masaya yatırdı: Çalkantılı olacak
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı Güncel
Tavşanlı'da trafik kazası 3 yaralı
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Veda Mektubu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Veda Mektubu 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
4 katlı apartmanda yangın paniği Güncel
4 katlı apartmanda yangın paniği
Rüyada kumaş görmek ne demek? Rüyada kumaş görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada kumaş görmek ne demek? Rüyada kumaş görmek ne anlama geliyor?
Demet şener tatilin tadını çıkartıyor. Fit vücudunu görenler hayran kaldı Magazin
Demet şener tatilin tadını çıkartıyor. Fit vücudunu görenler hayran kaldı