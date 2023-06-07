Barajın patlamasından sonra Rus askerleri böyle kaçıyor

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatılmasının ardından bölgeden son durumu aktardı.

Khalilova Twitter'dan yaptığı açıklamada "Rus birlikleri, Herson bölgesindeki ilk savunma hattını barajın patlatılmasının ardından yaya olarak terk ediyor" notu ile Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Kırım Yarımadası'nın hemen kuzeyinde yer alan Herson yakınlarındaki Kakhovka Barajı, Rus ordusu tarafından patlatıldı.

Daha önce de saldırılara uğradığı iddia edilen barajın bu kez havaya uçtuğu önce Ukrayna tarafından duyuruldu, peşinden Ruslar da söz konusu bilgiyi doğruladı.

Barajın patlamasıyla bölge sular altında kaldı, Ukraynalı yetkililer Dnipro Nehri'nin kıyısındaki Herson'da tahliyenin başladığını belirtiyor. Su seviyesinin beş saat içerisinde kritik seviyeye ulaşması bekleniyor ve Dnipro kıyısında yaşayanlar kaçıyor.

İngiltere'nin Ukrayna Büyükelçisi Dame Melinda Simmons, barajdaki yıkımı gösteren bir video görüntüsünü sosyal medya hesabından retweet etti.

Devasa barajın bulunduğu bölge, Ruslar tarafından kontrol ediliyordu. Rus haber ajansı TASS, beklendiği gibi barajın Ukrayna saldırısına uğradığını bildirdi.

Sovyetler Birliği döneminde Dnipro Nehri üstünde inşa edilen Kakhovka Barajı, 30 metre yüksekliğinde ve 3,2 kilometre uzaklığında. Barajda 1956 yılından bu yana elektrik üretilirken, Dnipro Nehri Vladimir Putin'in 2014'te el koyduğu Ukrayna toprağı Kırım Yarımadası'nın su kaynağı.