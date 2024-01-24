Barakada yangın çıktı. 1 işçi hayatını kaybetti

1 işçinin hayatını kaybettiği yangın saat 10.30 sıralarında İlimtepe Mahallesi'ndeki şantiye alanındaki barakada meydana geldi.

Bölgeden aktarılan haberlere göre, barakadan dumanların yükseldiğini gören civardaki işçiler yangını yetkililere bildirdi.

Yangın devam ederken eşyalarını almak için içeriye girdiği öğrenilen 50 yaşındaki işçi Mehmet Sadık Beder yangının arasında kaldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İçerideki yangından çıkarılan işçi Beder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtildi.

Kalıp ustası olduğu belirtilen Mehmet Sadık Beder'in 5 çocuk babası olduğu, Van'dan kardeşleriyle birlikte çalışmak için Kocaeli’ne geldiği öğrenildi. Beder'in cansız bedeni, yangın yerindeki incelemelerin ardından inceleme için morga kaldırıldı.

Yangın sonrasında soruşturma başlatıldı.