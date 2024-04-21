Barakasında yangın çıktı 2 köpeği ile hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Barakasında yangın çıktı 2 köpeği ile hayatını kaybetti
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir barakada çıkan yangın sonucunda tek başına yaşayan 1 adam 2 köpeği ile beraber yanarak hayatını kaybetti.

Önceki gece Manavgat-Akseki Karayolu üzerinde Taşkeşiği Mahallesinde ormanlık alanda yangın ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin alarma geçirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler ormanlık alanda yanmakta olan ahşap barakayı söndürerek yangının çevreye yayılmasını önledi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen barakada yapılan incelemede kömürleşmiş bir insan cesedi bulundu. Barakada tek başına yaşayan 62 yaşındaki İhsan Sarıkaya’ya ait olduğu değerlendirilen ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi ve kimliğinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Diğer taraftan yangında barakanın önünde ip ile bağlı olduğu belirlenen 2 köpek ile İhsan Sarıkaya’ya ait olduğu belirlenen motosiklet de yandı. İhsan Sarıkaya'nın küçük yaşta iş hayatına atılırken, genç yaşta Manavgat’ın en önemli otellerinden bir tanesinde aşçıbaşı olarak çalıştığı öğrenildi.

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