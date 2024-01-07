Barbunya pilaki nasıl yapılır?

Malzemeler

300 gram barbunya

1 adet havuç

2 adet orta boy patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

Yarım tutam maydanoz

Hazırlanışı

Barbunya yıkanır ve ayıklanır. Havuç soyulur ve halka halka dilimlenir.

Patates küp küp doğranır, domates de rendelenir.

Soğan yemeklik doğranır ve zeytinyağı koyulmuş tencereye aslınır. Pembeleşene kadar kavurulur.

Havuç ve pataes eklenir ve 5 dk kadar daha kavurulur.

Barbunyalar eklenir, domatesler de eklenir.

Su, tuz ve şeker ilave edilir, 25 dk kadar pişirilir.

Barbunyalar yumuşayınca altı kapatılır.

Oda ısısında servis edilir. Afiyet olsun...