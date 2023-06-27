Barcelona 48 milyon takipçisine menemen fotoğrafıyla paylaştı

Dünyanın en çok taraftarına sahip kulüplerinden Barcelona'dan 'menemenli' İlkay Gündoğan paylaşımı geldi.

Barcelona 48 milyon takipçisine menemen fotoğrafıyla paylaştı

İspanya'nın dev kulübü Barcelona'dan çarpıcı paylaşım...

Katalan ekibi sosyal medya hesaplarından yapılan "günaydın" paylaşımında yeni transferleri İlkay Gündoğan'ın kahvaltı sofrasında menemen yerken ve çay içerken fotoğrafına yer verdi.

48 milyon takipçili resmi hesaptan fotoğraf kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi.

Barcelona, gelecek ekim ayında 33 yaşını dolduracak orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığını, futbolcunun serbest kalma bedelinin de 400 milyon avro olarak belirlendiğini duyurmuştu.

İlkay Gündoğan, geçen sezon Manchester City ile Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı.

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