Barcelona kaleci transferi yapacak mı? Çok konuşulacak iddia geldi

Sezona flaş bir başlangıç yapan Barcelona, Villereal’i mağlup ettikleri maçta Marc-Andre ter Stegen’i kaybetti. Alman kaleci, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Ter Stegen'in uzun süreli sakatlığının ardından seçenekleri değerlendirmeye başlayan Barcelona 30 gün içinde kritik bir karar verecek.

30 GÜN İÇİNDE TRANSFER YAPABİLİR

Marca'da yer alan haberde Barcelona'nın Ter Stegen'in sakatlığının ardından Transfer yapılmasına karar verilirse bunun LaLiga'ya bildirilmesi gerektiği belirtildi. Haberde uzun süreli sakatlıklar için kulüplere tanınan bir hak olduğu ve Katalan ekibinin 30 gün içerisinde transferi tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Barcelona'da gündemde olan diğer ihtimal ise Inaki Pena'nın ara transfer dönemine kadar kalede olması. Pena'nın ara transfere kadar kaleye geçmesi halinde Barcelona'nın acele bir hamle yapmayacağı ve devre arasında diğer adayları da değerlendirebileceği aktarıldı.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA GELDİ

İspanyol devinde kaleci konusunun özümü için faklı iddialar gündeme gelirken ortaya çıkan bir isim gündeme bomba gibi düştü. Barcelona’nın gündemindeki isimlerden birinin bir dönem Beşiktaş forması da giyen Karius olduğu öğrenildi. Tecrübeli kaleci şu anda kulüpsüz durumda.

Diğer adayların ise Keylor Navas, Edgar Badia, Jordi Masip ve Tomas Vaclik olduğu öğrenildi.