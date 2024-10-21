Barcelona maçı öncesi Bayern Münih'te yüzler gülüyor

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Barcelona'ya karşı önemli bir maça hazırlanıyor. Barcelona'nın başında eski Bayern teknik direktörü Hansi Flick bulunuyor ve takım 33 golle adeta bir gol makinesi. Bayern, Stuttgart karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından moral buldu. Teknik direktör Vincent Kompany, aynı 11'i sahaya sürme konusunda tereddüt edebilir, ancak takıma önemli bir katkı Musiala'dan gelebilir. Bayern, yıldız oyuncusunun sakatlık sonrası takım antrenmanına katılmasıyla umutlandı. Musiala, kalça sakatlığı nedeniyle Frankfurt ve Bosna-Hersek ile Hollanda maçlarını kaçırmıştı.

Savunmada da iyi haberler var. Sacha Boey, menisküs sakatlığının ardından sahaya döndü ve topla antrenman yapmaya başladı. Ayrıca Josip Stanisic de diz bağlarındaki sakatlığın ardından bireysel antrenmanlara başladı, ancak onun dönüşü Kasım sonunu bulacak. Bayern, bu zorlu mücadelede kadro seçeneklerini genişletme şansına sahip olacak.