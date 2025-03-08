Barcelona - Osasuna maçı iptal edildi: Açıklamalar peşi sıra geldi

Barcelona’nın sağlık ekibinde önemli bir rol üstlenen doktor Carles Miñarro’nun hayatını kaybetmesi, Katalan ekibinde büyük bir şok etkisi yarattı.
March 8, 2025
Barcelona yönetimi, bu üzücü gelişmenin ardından karşılaşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Talep, maç saatine kısa bir süre kala kabul edildi ve kulüp, Montjuïc Olimpiyat Stadyumu’nda bulunan taraftarlara hoparlörler aracılığıyla maçın oynanmayacağını duyurdu.
Se suspende el FC Barcelona - Osasuna por fuerza mayor— DAZN España (@DAZN_ES) March 8, 2025
Ha fallecido un miembro del cuerpo médico del conjunto blaugrana
Nuestro cariño y ánimo para todos sus familiares, amigos y miembros de la plantilla pic.twitter.com/NtA6lxWPYW
FUTBOLCULAR SAHADAN AYRILDI
Osasuna ve Barcelona takımları maça hazırlanmak için sahaya çıkmış, bazı oyuncular ısınma hareketlerine başlamıştı. Ancak kısa süre içinde futbolcular soyunma odalarına geri döndü. Taraftarlar yaşanan gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Barcelona camiası derin bir yas içine girdi.
El Club Atlético Osasuna desea trasladar su más sentido pésame a los familiares del doctor Carles Miñarro Garcia y quiere enviar un fuerte abrazo en estos duros momentos a todo el staff del F. C. Barcelona, así como a sus aficionados. Descanse en paz. Goian bego. pic.twitter.com/AkUrW8qb46— C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 8, 2025