Barcelona - Osasuna maçı iptal edildi: Açıklamalar peşi sıra geldi

Barcelona’nın sağlık ekibinde önemli bir rol üstlenen doktor Carles Miñarro’nun hayatını kaybetmesi, Katalan ekibinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Barcelona yönetimi, bu üzücü gelişmenin ardından karşılaşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Talep, maç saatine kısa bir süre kala kabul edildi ve kulüp, Montjuïc Olimpiyat Stadyumu’nda bulunan taraftarlara hoparlörler aracılığıyla maçın oynanmayacağını duyurdu.

Se suspende el FC Barcelona - Osasuna por fuerza mayor



Ha fallecido un miembro del cuerpo médico del conjunto blaugrana



Nuestro cariño y ánimo para todos sus familiares, amigos y miembros de la plantilla pic.twitter.com/NtA6lxWPYW — DAZN España (@DAZN_ES) March 8, 2025

FUTBOLCULAR SAHADAN AYRILDI

Osasuna ve Barcelona takımları maça hazırlanmak için sahaya çıkmış, bazı oyuncular ısınma hareketlerine başlamıştı. Ancak kısa süre içinde futbolcular soyunma odalarına geri döndü. Taraftarlar yaşanan gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Barcelona camiası derin bir yas içine girdi.