Barcelona - Osasuna maçı iptal edildi: Açıklamalar peşi sıra geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona - Osasuna maçı iptal edildi: Açıklamalar peşi sıra geldi

Barcelona'nın Osasuna ile oynayacağı karşılaşma, kulüp doktoru Carles Miñarro’nun ani vefatı nedeniyle ertelendi. Maç öncesinde duyurulan acı haber, hem takım hem de taraftarlar üzerinde derin üzüntü yarattı.

Barcelona’nın sağlık ekibinde önemli bir rol üstlenen doktor Carles Miñarro’nun hayatını kaybetmesi, Katalan ekibinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Barcelona yönetimi, bu üzücü gelişmenin ardından karşılaşmanın ertelenmesi talebinde bulundu. Talep, maç saatine kısa bir süre kala kabul edildi ve kulüp, Montjuïc Olimpiyat Stadyumu’nda bulunan taraftarlara hoparlörler aracılığıyla maçın oynanmayacağını duyurdu.

FUTBOLCULAR SAHADAN AYRILDI

Osasuna ve Barcelona takımları maça hazırlanmak için sahaya çıkmış, bazı oyuncular ısınma hareketlerine başlamıştı. Ancak kısa süre içinde futbolcular soyunma odalarına geri döndü. Taraftarlar yaşanan gelişme karşısında büyük bir şaşkınlık yaşarken, Barcelona camiası derin bir yas içine girdi.

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