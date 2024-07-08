Barcelona, Thiago'ya kancayı taktı

Liverpool'un eski yıldızı Thiago Alcantara, geçen ay sözleşmesinin sona ermesinin ardından Anfield'a veda etmişti.

Pazar günü emekliliğini açıklayan İspanyol orta saha oyuncusu, geçen sezon kalça ve kas sakatlıkları nedeniyle sadece beş dakika forma giyebildi.

33 yaşındaki oyuncu, Liverpool'a katılmadan önce Barcelona ve Bayern Münih'te forma giydi. Thiago kariyeri boyunca 11 lig şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İspanyol gazeteci Toni Juanmarti'nin haberine göre Barselona Teknik Direktörü Hansi Flick, Thiago'nun teknik kadronun bir parçası olarak Camp Nou'ya geri dönmesini istiyor.

Flick, Xavi Hernandez'in görevden alınmasının ardından bu yaz başında Barselona'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Alman teknik direktör, Thiago'yu 2019-20 sezonunda Bayern Münih'te birlikte çalıştığı ve birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için gayet iyi tanıyor.

Flick'in 11 yıl önce Katalonya'dan ayrılan eski İspanyol milli futbolcu Thiago'yu, kendisine Barselona'da katılması için ikna etmeye çalıştığı bildiriliyor.

Thiago'nun koçluk kariyerine geçme isteği nedeniyle teklifi kabul etmeye meyilli olduğu düşünülüyor.