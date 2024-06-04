Barcelona'da flaş Lewandowski kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Barcelona'da flaş Lewandowski kararı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Robert Lewandowski için Barcelona'da şok bir rapor ortaya çıktı.

İspanya La Liga'da sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Barcelona'da teknik direktör Xavi ile yollar ayrıldı, yerine Hansi Flick getirildi.

Xavi'nin, başkan Laporta'ya bıraktığı rapor İspanyol devinde şok etkisi yarattı. Raporda en dikkat çekici kısımlar; Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Robert Lewandowski ile ilgiliydi.

Xavi; Robert Lewandowski'nin yeterince hücum pres yapamadığını, rakiplere baskı uygulamadığını ve bekledikleri performansın altında olduğunu vurguladı. Takım arkadaşlarıyla da soyunma odasında sorunlar yaşayan Lewandowski'nin ayrılmasının en doğru karar olacağını iletti.

Kulüp hesaplarında Robert Lewandowski'nin yıllık 32 milyon Euro maaşı olduğu, birikmiş alacaklarının da 11 milyon Euro'yu bulduğu yazıldı.

2022 yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten 45 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan 35 yaşındaki Polonyalı yıldız, geçen sezon 49 maça çıktı, 26 gol atıp, 9 da asist yaptı.

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