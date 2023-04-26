Barcelona'da heyecanlandıran Messi gelişmesi

Şimdilerde PSG'de top koşturan Lionel Messi, yaklaşan yaz transfer döneminin belki de en çok konuşulan ismi olacak. Arjantinli süperstarın Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç ay kaldı. PSG'nin onu takımda tutmak istediği bildirilirken, Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü giderek daha olası görünüyor. Bununla birlikte, yıldız futbolcuyu transfer etmek için yarışan birkaç seçkin Avrupa kulübünün de var olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

"MESSİ" MÜZESİ YAPILACAK

Messi'nin ilk tercihi elbette Barça olacaktır. Ancak Katalan devinin içinde bulunduğu hassas ekonomik durum göz önüne alındığında, bu geri dönüşte Messi'den Barcelona yönetimi fedakarlık isteyecektir. La Liga Başkanı Javier Tebas'ın, Messi'nin dönüşünü sağlamak için bir "fizibilite planı" beklediği bildirildi. Bu haberin ardından İspanyol basınından AS, bu fonun elde edilebileceği bir yol açıkladı. Barça'nın ünlü akademisi La Masia'nın, Camp Nou'nun yanında bulunan eski merkezinin Messi müzesine dönüştürme planının olduğu bildirildi. Barcelona'nın, telekomünikasyon şirketi 'Telefónica' ile bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için görüşmelere çoktan başladığı bildiriliyor.

Lionel Messi, bu sezon 20 gol ve 19 asistlik performans gösterdi.