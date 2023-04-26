Barcelona'da heyecanlandıran Messi gelişmesi

Bu sezonun sonunda sözleşmesi PSG ile bitecek olan Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmesi için Barcelona yönetimi ve La Liga Başkanı Tebas'ın yapacağı çalışmalar taraftarı heyecanlandırdı.

Barcelona'da heyecanlandıran Messi gelişmesi

Şimdilerde PSG'de top koşturan Lionel Messi, yaklaşan yaz transfer döneminin belki de en çok konuşulan ismi olacak. Arjantinli süperstarın Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesine sadece birkaç ay kaldı. PSG'nin onu takımda tutmak istediği bildirilirken, Messi'nin Barcelona'ya geri dönüşü giderek daha olası görünüyor. Bununla birlikte, yıldız futbolcuyu transfer etmek için yarışan birkaç seçkin Avrupa kulübünün de var olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

"MESSİ" MÜZESİ YAPILACAK
Messi'nin ilk tercihi elbette Barça olacaktır. Ancak Katalan devinin içinde bulunduğu hassas ekonomik durum göz önüne alındığında, bu geri dönüşte Messi'den Barcelona yönetimi fedakarlık isteyecektir. La Liga Başkanı Javier Tebas'ın, Messi'nin dönüşünü sağlamak için bir "fizibilite planı" beklediği bildirildi. Bu haberin ardından İspanyol basınından AS, bu fonun elde edilebileceği bir yol açıkladı. Barça'nın ünlü akademisi La Masia'nın, Camp Nou'nun yanında bulunan eski merkezinin Messi müzesine dönüştürme planının olduğu bildirildi. Barcelona'nın, telekomünikasyon şirketi 'Telefónica' ile bu projeyi gerçeğe dönüştürmek için görüşmelere çoktan başladığı bildiriliyor.

Lionel Messi, bu sezon 20 gol ve 19 asistlik performans gösterdi.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu Siyaset
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda Spor
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması Dünya
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular Siyaset
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı Dünya
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı