Barcelona'dan Fermin Lopez’'e 48 saat mühlet! Bonservisi belli oldu

Transfer döneminin son günlerinde Chelsea’nin radarına giren Fermin Lopez için Barcelona karar aşamasına geldi.

BÜYÜK BEDELLER KONUŞULUYOR

Mundo Deportivo’nun haberine göre Katalan ekibi, La Masia çıkışlı genç yıldızını bırakmak için en az 70 milyon euro talep ediyor. Teknik direktör Hansi Flick ise oyuncunun kadroda kalması için yoğun ısrarını sürdürüyor.

48 SAATTE KARAR ÇIKACAK

Barcelona yönetimi, 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna geleceğiyle ilgili karar vermesi için 48 saat süre tanıdı. Bu sürecin sonunda transferin netlik kazanması bekleniyor.

BARÇA’NIN SON AYRILIK İHTİMALİ

Fermin Lopez’in satılması halinde, yaz transfer döneminde Barcelona’dan ayrılan son isim olabileceği belirtiliyor. Chelsea’nin teklifinin detayları ise önümüzdeki günlerde netleşecek.