Barcelona'nın 16'lık yıldızı Lamine Yamal tarihe geçti

İspanya EURO 2024 elemelerinde Gürcistan'a farklı yenerken, 16 yaşındaki Lamine Yamal tarihe geçti.

Barcelona'nın 16'lık yıldızı Lamine Yamal tarihe geçti

İspanya Milli Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde Gürcistan'ı 7-1 yendiği maçta forma giyen Barcelona'nın 16 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal tarihe geçti.

Yamal, maçın 44. dakikasında oyuna girdi ve böylece İspanya Milli Takımı'nda forma giyen en genç (16 yıl 57 gün) futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Yamal, böylece Gavi'nin rekorunu elinden almış oldu.

Ayrıca maçın 74. dakikasında fileleri havalandıran genç oyuncu İspanya Milli Takımı'nda gol atan en genç oyuncu olarak da tarihe adını yazdırdı.

Yamal, sağ kanat, sol kanat ve santrfor olarak görev yapabiliyor.

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