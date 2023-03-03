Xavi'den El Clasico sonrası flaş açıklama

Barcelona teknik direktörü Xavi, El Clasico sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada topa sahip olamamalarına rağmen iyi savunma yapmalarının galibiyeti getirdiğini söyleyen Xavi, "Sonuna kadar savaşmak bizim için olumlu. Topu kendimizde tutamadık, ikili mücadeleleri kazanmak zordu ama çok iyi savunma yaptık. Maçı bize kazandıran savunma gücümüz oldu" diye konuştu.

Xavi 1-0'lık skora güvenmediğini ve turun favorisinin Real Madrid olduğunu da açıkça söyleyerek, "1-0 bize bir avantaj sağlıyor ama rövanşı çok iyi oynamamız gerekiyor. Real Madrid'i hala favori olarak görüyorum" sözlerini kullandı.

Barcelona 5 Nisan tarihinde Real Madrid'i konuk edecek.