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Xavi'den El Clasico sonrası flaş açıklama

Xavi Hernandez, El Clasico sonrası konuştu. 1-0'lık skora güvenmediğini ve Real Madrid'i favori olarak gördüğünü dile getirdi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:25
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Barcelona'nın hocası turun favorisini açıkladı

Xavi'den El Clasico sonrası flaş açıklama
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Barcelona teknik direktörü Xavi, El Clasico sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada topa sahip olamamalarına rağmen iyi savunma yapmalarının galibiyeti getirdiğini söyleyen Xavi, "Sonuna kadar savaşmak bizim için olumlu. Topu kendimizde tutamadık, ikili mücadeleleri kazanmak zordu ama çok iyi savunma yaptık. Maçı bize kazandıran savunma gücümüz oldu" diye konuştu.

Xavi 1-0'lık skora güvenmediğini ve turun favorisinin Real Madrid olduğunu da açıkça söyleyerek, "1-0 bize bir avantaj sağlıyor ama rövanşı çok iyi oynamamız gerekiyor. Real Madrid'i hala favori olarak görüyorum" sözlerini kullandı.

Barcelona 5 Nisan tarihinde Real Madrid'i konuk edecek.

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