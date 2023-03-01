Xavi Hernandez derbinin favorisini açıkladı. Real Madrid'e övgü yağdırdı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, Real Madrid'in favori olduğunu dile getirdi ve, "Real Madrid, geçen sezon ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Liverpool'u da yendikten sonra bu maça geliyor. Biz gelişme sürecindeyiz. Her zamankinden daha çok takım olmamız ve birleşmemiz gerekiyor. Karakter göstermeli ve cesur olmalıyız" diye konuştu.

Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası'nın ilk maçı 2 Mart Perşembe günü oynanacak.



REAL MADRİD'E FARK ATTI

Bu sezon La Liga'da Barcelona fırtınası kopuyor. En yakın rakibi Real Madrid'e 7 puan fark atan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam eden Xavi'nin öğrencileri, ligde son olarak Almeria'ya yenilmelerine karşın alınan mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor.