Barcelona’nın Jonathan David planlarına maliyet engeli

Barcelona, Kanadalı golcü Jonathan David’in transferi için 80 milyon euroyu gözden çıkarmak zorunda kalabilir. Bu tutar, dört yıllık kontrat, transfer bonusları ve imza ücretlerini kapsıyor. Ancak, bu maliyet Katalan ekibinin mevcut bütçesi için yüksek görünüyor.

ENGEL VE ŞÜPHELER

Barcelona, David’in transferi için henüz somut bir adım atmadı. Oyuncunun oyun tarzının takıma uyum sağlayıp sağlamayacağı konusundaki soru işaretleri, süreci yavaşlatıyor. Ayrıca, İngiltere Premier Lig takımlarından gelen güçlü tekliflerin varlığı, kulübün harekete geçmesini zorlaştırıyor.

Barcelona’nın öncelikli hedefi, sol kanat pozisyonunu güçlendirmek. Bu nedenle, mevcut kaynaklar bu bölgeye yatırım yapılması için ayrılmış durumda. Jonathan David, gelecekte bir seçenek olarak değerlendirilse de, finansal taleplerinin düşmesi halinde transfer süreci hızlanabilir.

DAVİD’İN BARCELONA İLGİSİ

David, geçtiğimiz günlerde Barcelona’ya duyduğu hayranlığı dile getirerek dikkat çekti. Bu durum, Katalan ekibinin transfer kararını etkileyebilir. Oyuncunun, transferin gerçekleşmesi için mali fedakârlık yapmaya istekli olduğu ifade ediliyor. Genç yaşı da bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

LİLLE VE PREMİER LİG FAKTÖRÜ

Jonathan David’in Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fransız kulübü, oyuncuyu Ocak ayında satmayı düşünmüyor ve sözleşme bitimine kadar takımda tutmayı planlıyor. Bu durum, David’in yaz transfer döneminde serbest kalması anlamına geliyor.

Premier Lig ekiplerinden gelen cazip tekliflere rağmen, David ve temsilcileri, finansal beklentileri karşılayan en iyi seçeneği değerlendirecek. Barcelona’nın bu yarışta öne çıkabilmesi, oyuncunun ekonomik taleplerinin daha makul hale gelmesine bağlı.