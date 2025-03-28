Barcelona’ya şok suçlama: Osasuna, Federasyona’na başvurdu

İspanya La Liga ekiplerinden Osasuna, Barcelona’nın savunma oyuncusu Inigo Martinez’in kurallara aykırı şekilde sahaya çıktığını iddia ederek İspanyol Futbol Federasyonu’na resmi bir itirazda bulundu. Kulüp, Martinez’in milli takım davetini sakatlık nedeniyle geri çevirdiğini ancak Barcelona formasıyla sahaya çıktığını belirterek, FIFA kurallarının ihlal edildiğini savundu.

FIFA’nın belirlediği yönetmeliklere göre, milli takım çağrısını sakatlık veya başka bir sebeple reddeden bir oyuncunun, milli maç tarihinden itibaren beş gün boyunca kulübünde forma giymesi yasaklanıyor. Bu kuralın tek istisnası, oyuncunun milli federasyondan özel bir izin alması olarak belirtiliyor.

KURALLAR İHLAL EDİLDİ Mİ?

Barcelona, geçtiğimiz perşembe günü Osasuna’yı 3-0 mağlup ettiği La Liga maçında Martinez’e 90 dakika süre verdi. Söz konusu karşılaşma, 8 Mart’ta Barcelona’nın kulüp doktoru Carles Minarro Garcia’nın vefatı nedeniyle ertelenmişti ve uluslararası maç takvimi bittikten bir gün sonra oynandı.

Ancak, Martinez’in sahaya çıkışı tartışma yarattı. Savunma oyuncusu, İspanya Milli Takımı’nın Hollanda ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinden sadece dört gün sonra sahada yer aldı. FIFA kurallarına göre, eğer Martinez özel bir izin almamışsa, kurallar ihlal edilmiş olabilir.

OSASUNA’NIN AÇIKLAMASI

Osasuna kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Club Atletico Osasuna, İspanya Milli Takımı’na sakatlık nedeniyle katılmayan Inigo Martinez’in FIFA yönetmeliklerine göre dünkü karşılaşmada oynamaya uygun olmadığını düşünüyor. Bu nedenle kulübümüz, rekabetin adil olması ve tüm takımların eşit şartlarda mücadele etmesi adına federasyona resmi bir itirazda bulunmuştur.

Osasuna’nın itirazının nasıl bir sonuca bağlanacağı merak konusu. Eğer Barcelona’nın kuralları ihlal ettiği tespit edilirse, Katalan kulübü için puan silme ya da hükmen mağlubiyet gibi cezalar gündeme gelebilir.

BARCELONA CEPHESİNDEN SESSİZLİK

Barcelona yönetimi ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak, kulüp yetkililerinin federasyonla iletişime geçerek Martinez’in oynama izni olup olmadığına dair belgeleri paylaşması bekleniyor. Eğer Barcelona’nın elinde milli federasyondan alınmış bir izin varsa, Osasuna’nın itirazı sonuçsuz kalabilir.

Öte yandan, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, maçın tarihinin milli ara sonrası hemen oynanmasının büyük bir dezavantaj yarattığını savundu. Flick, özellikle Güney Amerika’dan dönen oyuncuların fiziksel olarak zorlandığını belirterek, 27 golle takımın en skorer isimlerinden biri olan Raphinha’nın bu yüzden Osasuna maçında forma giyemediğini vurguladı.

DANİ OLMO ÜÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Barcelona, Osasuna karşılaşmasında sadece kurallar nedeniyle değil, sakatlıklarla da sarsıldı. Takımın orta saha oyuncularından Dani Olmo, sağ kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Olmo, İspanya’nın Hollanda ile oynadığı milli maçta 90 dakika sahada kalmış ve Barcelona’nın Osasuna’ya karşı aldığı galibiyette bir penaltı golü atmıştı. Ancak, maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı erken terk etmek zorunda kaldı.

Barcelona’nın önümüzdeki haftalarda Dani Olmo’nun yokluğunu nasıl telafi edeceği merak edilirken, Osasuna’nın yaptığı itirazın nasıl sonuçlanacağı da futbol camiasında büyük bir dikkatle takip ediliyor.