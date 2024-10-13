Barınakta yine hayvan katliamı. Önce Gebze şimdi Ümraniye...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Barınakta yine hayvan katliamı. Önce Gebze şimdi Ümraniye...

Gebze Belediyesi'nin barınağında yaşanan hayvan katliamının ardından şimdi de yine Ümraniye Belediyesi’ne ait Hekimbaşı Barınağı’nda çok sayıda ölü kedi bulundu. Barınakta pek çok hasta hayvanın da olduğu ve onlara tarihi geçen mamalar verildiği ortaya çıktı.

Türkiye, iki gün önce Gebze Belediyesi'nin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan hayvan katliamı karşısında tek yürek oldu. Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesiyle vahşetin katlandığına dikkat çeken yaşam hakkı savunucuları seslerini duyurmaya çalışırken, bugün de Ümraniye'de bir katliam yaşandı.

Ümraniye Belediyesi'ne ait Hekimbaşı Barınağı’nda çok sayıda ölü kedi bulundu. Hayatta olanların ise sağlık durumlarının kötü olduğu ifade edildi. Sosyal medyadan katliamı açıklayan hayvanseverler, barınaktaki hayvanlara son kullanma tarihi geçmiş mama verildiğini de ifade etti.

BELEDİYEDEN YORUM YOK

12punto'da yer alan habere göre, olay yerine polis ekipleri gelirken, zabıta ise barınaktaki hayvanseverleri dışarı çıkartmak istedi. Ancak hayvanseverler, avukat gelene kadar dışarı çıkmayacaklarının altını çizdi. Katliamın yaşandığı barınağa savcının gelmesi beklenirken, belediyenin veteriner hekimleri ise açıklama yapmayı reddetti.

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