Barış Alper Yılmaz, Mertens'i unutmadı!

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Barış Alper Yılmaz, Mertens'i unutmadı!

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, hazırlık maçında attığı golden sonra futbolu bırakan Mertens'e mesaj yolladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden son şampiyon Galatasaray, İtalyan ekibi Cagliari ile hazırlık maçı yaptı.

Maçta 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, 20'nci dakikada Sallai, 30'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Takımını öne geçiren golü atan Barış Alper, gol sevincinde Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Belçikalı yıldız Dries Mertens'e selam gönderdi.

Milli futbolcu, Mertens'in sevincini yaparak golü kutladı.

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Barış Alper Yılmaz, Mertens'i unutmadı!
Barış Alper Yılmaz, Mertens'i unutmadı!