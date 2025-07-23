Barış Alper Yılmaz, Mertens'i unutmadı!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden son şampiyon Galatasaray, İtalyan ekibi Cagliari ile hazırlık maçı yaptı.

Maçta 1-0 geriye düşen sarı kırmızılılar, 20'nci dakikada Sallai, 30'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 öne geçti.

Takımını öne geçiren golü atan Barış Alper, gol sevincinde Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktığını açıklayan Belçikalı yıldız Dries Mertens'e selam gönderdi.

Önde baskı sonucu topu kazanan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la 2-1 öne geçti! ⚽️ pic.twitter.com/8QdlsBZPWA — S Sport Plus (@ssportplustr) July 23, 2025

Milli futbolcu, Mertens'in sevincini yaparak golü kutladı.