Barış Alper Yılmaz'a sert tepki! Restleşmeyi doğruladı

Barış Alper Yılmaz'ın sosyal medya hesabından siyah ekran paylaşmasının altında yatan sebebin Galatasaray yönetiminin Suudi Arabistan'a transferini engellemesi olduğu iddia edilmişti.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Barış Alper'in siyah ekran paylaşımına tepki göstererek şunları söyledi:

"Galatasaray'dan ayrılabilirsin ama siyah ekran paylaşıp protesto ederek bir yerlere gelemezsin. Kalmak istemeyen tabii ki gidebilir ama Barış Alper'in böyle tavır koyarak Galatasaray'dan gitmesini doğru bulamıyorum. Son yıllarda ortaya koyduğu performansın karşılığındaki tepkisi bu olmaması lazım. Gidecekse bile kırgınlıklar yaşanmadan iki tarafın da kazanabileceği bir anlaşma olmasında fayda var."