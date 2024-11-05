Barış Alper Yılmaz'dan Tottenham maçı için iddialı sözleri: Galatasaray'ı dünya biliyor

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, marka elçisi olduğu firmanın düzenlediği yeni Futbol koleksiyonu tanıtımına katıldı.

Beyoğlu'ndaki bir mekanda gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı oyuncular Lucas Toreira, Fernando Muslera, Kerem Demirbay, Günay Güvenç ve Kasımpaşalı oyuncu Sadık Çiftpınar katıldı.

Etkinlikte açıklamada bulunan Barış Alper Yılmaz, "Bu özel gecemde beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Dünya çapında bir markanın parçası olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Barış Alper, konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Milli oyuncu, gündeme dair basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı: